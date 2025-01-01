Falcon Eyes QR-2 вставка в головку PH-1

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Площадка комплектуется двумя стандартными винтами 1/4" и 3/8" для установки камеры, также в площадке предусмотрены два отверстия с резьбой для хранения неиспользуемых винтов и встроенный подпружиненный фиксатор положения для компактных камер типа Handycam.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавеющей стали.
Используется для крепления камеры на штативную площадку (подходит для площадок manfrotto). Максимальная нагрузка – 5 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – нержавейка.
Работай с цветом без бликов
Wansen