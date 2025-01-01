images
Falcon Eyes QR-2 вставка в головку PH-1

Falcon Eyes
Артикул: VBR-548
Falcon Eyes QR-2 - вставка в штативную головку.

Является запасной частью к штативу. Предназначена для установки камеры на штатив. Вставка Falcon Eyes QR-2 предназначена для вставки в штативную головку PH-1 (штативы HT-1730, HT-1825 и др.). Изготовлена из анодированного алюминиевого сплава с резиновой подложкой.
 

Площадка комплектуется двумя стандартными винтами 1/4" и 3/8" для установки камеры, также в площадке предусмотрены два отверстия с резьбой для хранения неиспользуемых винтов и встроенный подпружиненный фиксатор положения для компактных камер типа Handycam.

