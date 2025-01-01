Fotokvant PU-100 быстросъемная площадка для Benro B0/B1/B2/J1/N1 Arca Swiss Tripod

Grifon SP-S4F8M – универсальный переходник с резьбы 1/4 дюйма на 3/8 дюйма.
Имеет внутреннюю резьбу (гайку) 1/4 дюйма и внешнюю резьбу (винт) 3/8 дюйма. В комплекте 5 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7065 Pu-100 – быстросъемная площадка для Benro B0/B1/B2/J1/N1 Arca Swiss Tripod. Имеет резиновые вставки, которые предотвращают скольжение. Оборудована винтами 1/4", а также пазами «ласточкин хвост». Размер, мм – 100х38х10. Изготовлена из алюминиевого сплава.
Manfrotto 394 – адаптер с быстросъемной площадкой 410PL для штативных головок Manfrotto. Идеален для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами, или зрительными трубами. Оснащен двумя пузырьковыми уровнями. Адаптер позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры на штатив.
Fotokvant NVF-7064 PU-150 Quick Release Plate – универсальная быстросъемная площадка для Arca Swiss Benro.
Имеет резиновые вставки, которые предотвращают скольжение. Оборудована винтами 1/4", центральным посадочным отверстием с резьбой 3/8", а также пазами "ласточкин хвост". Размер, мм – 150х40х10. Изготовлена из металла.
Быстросъемный адаптер Fotokvant P-QR50 с площадкой для штатива.
Адаптер системы ArcaSwisse (ласточкин хвост 35 мм) отлично подходит для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами или зрительными трубами. Он позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры или прибора на штатив. Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.
Быстросъемная площадка QZSD Q66 для штативов Q301.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.
Штатив-трансформер QZSD Q1088 с шаровой головой.
Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Предназначен для работы с тяжелым фотооборудованием. Максимальная высота - 168 см, в сложенном виде - 47 см. Максимальная нагрузка - до 10 кг. Вес - 1,95 кг. Материал - алюминий.
Штатив QZSD Q308 с шаровой головой для камер весом до 5 кг.
Четырехсекционный алюминиевый штатив с шаровой головой. Максимальная высота - 152 см. Максимальная нагрузка - 5 кг.
