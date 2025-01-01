Fotokvant PU-100 быстросъемная площадка для Benro B0/B1/B2/J1/N1 Arca Swiss Tripod

Арт. DAN-3947

Быстросъемный адаптер Fotokvant P-QR50 с площадкой для штатива.

Адаптер системы ArcaSwisse (ласточкин хвост 35 мм) отлично подходит для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами или зрительными трубами. Он позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры или прибора на штатив. Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.





