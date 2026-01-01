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FLM QRP-40 площадка
FLM QRP-40 площадка

FLM QRP-40 площадка

FLM
Артикул: DAN-6313

Площадка FLM QRP-40.

Быстросъемная площадка служит быстрого и безопасного монтажа и демонтажа оборудования на штативы и моноподы. Имеет антискользящее пробковое покрытие. Для крепления камеры предусмотрен винт 1/4".

Описание

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • крепления камеры - 1/4" (папа)
  • грузоподъемность - 25 кг
  • размер - 44x44x10 мм
  • вес - 35 г

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