FLM QRP-40 площадка

Характеристики:
- материал - алюминий
- крепления камеры - 1/4" (папа)
- грузоподъемность - 25 кг
- размер - 44x44x10 мм
- вес - 35 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Площадка FLM QRP-40.
Быстросъемная площадка служит быстрого и безопасного монтажа и демонтажа оборудования на штативы и моноподы. Имеет антискользящее пробковое покрытие. Для крепления камеры предусмотрен винт 1/4".
Характеристики:
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