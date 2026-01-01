FLM QRP-40 площадка

Временно нет в наличии

Быстросъемная площадка служит быстрого и безопасного монтажа и демонтажа оборудования на штативы и моноподы. Имеет антискользящее пробковое покрытие. Для крепления камеры предусмотрен винт 1/4".

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