images
images
images
FLM PRP-55 площадка с PRB55
FLM
Артикул: DAN-6315

Комплект быстросъемная пластин FLM PRP55 и быстросъемная база PRB55.

База с быстросъемной пластиной применяются для быстрого и безопасного монтажа и демонтажа оборудования на штативы и моноподы с резьбовым креплением 3/8". Максимальная нагрузка - 25 кг.

Описание

База изготовлена из алюминия. Она крепится к моноподу или штативу. Пластина (материал алюминий) крепится на камеру. После того как быстросъемная пластина устанавливается в базу она фиксируется путем затягивания внешнего кольца на базе.

Поверхность быстросъемной базы имеет антискользящее пробковое покрытие.

Характеристики базы:

  • материал - алюминий
  • крепление - 3/8" (мама)
  • грузоподъемность - 25 кг
  • размер - 5,5x2 см
  • вес - 91 г

Характеристики пластины:

  • материал - алюминий
  • крепления камеры - 1/4" (папа)
  • размер - 38x15,5x5 мм
  • вес - 8 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера