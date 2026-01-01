FLM PRB-45 площдка
Артикул: DAN-6324

Быстросъемная база PRB-45.

База применяется для быстрого и безопасного монтажа и демонтажа оборудования на штативы и моноподы с резьбовым креплением 3/8". Используется совместно с быстросъемной пластиной FLM PRP-45. Максимальная нагрузка - 25 кг.

Описание

База изготовлена из алюминия. Она крепится к моноподу или штативу. Пластина (материал алюминий) крепится на камеру. После того как быстросъемная пластина устанавливается в базу она фиксируется путем затягивания внешнего кольца на базе.

Поверхность быстросъемной базы имеет антискользящее пробковое покрытие.

Характеристики базы:

  • материал - алюминий
  • крепление - 3/8" (мама)
  • грузоподъемность - 25 кг
  • размер - 4,5x2 см
  • вес - 51 г

Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
