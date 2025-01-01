Manfrotto MPCOMPACT-BK монопод-держатель Xtreme

Описание

Рабочая высота может варьироваться от 40 до 131 см. Резиновый съемный наконечник обеспечивает чрезвычайную устойчивость на любой поверхности. Максимально допустимая нагрузка составляет 1 кг. В комплекте адаптер для установки GoPro.

Характеристики: