Manfrotto MPCOMPACT-BK монопод-держатель Xtreme

Manfrotto
Артикул: NVF-5580

Manfrotto MPCOMPACT-BK Xtreme – комбинированный четырех секционный монопод-держатель, выполненный из алюминия и оснащен резьбой 1/4 сверху и снизу. 

Описание

Рабочая высота может варьироваться от 40 до 131 см. Резиновый съемный наконечник обеспечивает чрезвычайную устойчивость на любой поверхности. Максимально допустимая нагрузка составляет 1 кг. В комплекте адаптер для установки GoPro.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 131
  • минимальная высота, см – 40
  • безопасная нагрузка, кг – 1
  • вес, г – 322

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Арт. NVF-6415
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.

Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.

Grifon CL-35S зажим с шаровым адаптером
Арт. OLE-1283
Grifon CL-35S зажим с шаровым адаптером
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-35S – крепление-зажим с шаровым адаптером. Используется для монтажа студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Оборудован алюминиевой шаровой поворотной головкой с резьбой 1/4 дюйма. 

