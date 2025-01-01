Manfrotto MPCOMPACT-BK монопод-держатель Xtreme

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.
Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MPCOMPACT-BK Xtreme – комбинированный четырех секционный монопод-держатель, выполненный из алюминия и оснащен резьбой 1/4 сверху и снизу.
Рабочая высота может варьироваться от 40 до 131 см. Резиновый съемный наконечник обеспечивает чрезвычайную устойчивость на любой поверхности. Максимально допустимая нагрузка составляет 1 кг. В комплекте адаптер для установки GoPro.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.
Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.
Grifon CL-35S – крепление-зажим с шаровым адаптером. Используется для монтажа студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Оборудован алюминиевой шаровой поворотной головкой с резьбой 1/4 дюйма.
Работай с цветом без бликов
Wansen