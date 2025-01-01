images
Falcon Eyes NEXT радиосинхронизатор для камер Sony серии NEXT

Falcon Eyes
Артикул: VBR-431

Falcon Eyes NEXT – комплект синхронизаторов (приемник и передатчик), работающий по радиоканалу. Предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек. Передатчик устанавливается в стандартный горячий башмак фотокамеры, приемник соединяется со вспышкой с помощью синхрокабеля.

Предназначен для фотокамер Sony серии NEXT.

Описание

С этим товаром покупают

Falcon Eyes NEXT R приемник к радиосинхронизатору
Арт. VBR-430
Falcon Eyes NEXT R приемник к радиосинхронизатору
Falcon Eyes NEXT R – дополнительный приемник к радиосинхронизатору NEXT для камер Sony серии NEXT.

Приемник  может быть подключен к вспышке через горячий башмак. Работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика.

Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Арт. NVF-7063
Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Fotokvant NVF-7063 – адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N. Он позволяет подключить безпроводную систему запуска или вспышку со стандартным горячим башмаком.

