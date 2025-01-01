Falcon Eyes NEXT радиосинхронизатор для камер Sony серии NEXT

Falcon Eyes NEXT R – дополнительный приемник к радиосинхронизатору NEXT для камер Sony серии NEXT.
Приемник может быть подключен к вспышке через горячий башмак. Работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes NEXT – комплект синхронизаторов (приемник и передатчик), работающий по радиоканалу. Предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек. Передатчик устанавливается в стандартный горячий башмак фотокамеры, приемник соединяется со вспышкой с помощью синхрокабеля.
Предназначен для фотокамер Sony серии NEXT.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes NEXT R – дополнительный приемник к радиосинхронизатору NEXT для камер Sony серии NEXT.
Приемник может быть подключен к вспышке через горячий башмак. Работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика.
Fotokvant NVF-7063 – адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N. Он позволяет подключить безпроводную систему запуска или вспышку со стандартным горячим башмаком.
Работай с цветом без бликов
Wansen