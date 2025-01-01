Falcon Eyes NEXT R приемник к радиосинхронизатору

Артикул: VBR-430

Falcon Eyes NEXT R – дополнительный приемник к радиосинхронизатору NEXT для камер Sony серии NEXT.

Приемник может быть подключен к вспышке через горячий башмак. Работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика.

