Falcon Eyes NEXT R приемник к радиосинхронизатору

Falcon Eyes
Артикул: VBR-430

Falcon Eyes NEXT R – дополнительный приемник к радиосинхронизатору NEXT для камер Sony серии NEXT.

Приемник  может быть подключен к вспышке через горячий башмак. Работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика.

Описание

Характеристики:

  • беспроводная технология 2,4ГГц
  • 16 закодированных каналов на выбор
  • допустимая выдержка до 1/320 секунды
  • встроенная функция пробуждения спящего режима
  • рабочее расстояние - до 100 м
  • выключатель питания
  • разъем для подключения внешней вспышки PC Sync

Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Арт. NVF-7063
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant NVF-7063 – адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N. Он позволяет подключить безпроводную систему запуска или вспышку со стандартным горячим башмаком.

