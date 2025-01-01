images
Phottix Strato TTL (89016) дополнительный приемник для радиосинхронизатора вспышки Canon

Phottix
Дополнительный приемник Phottix Strato TTL для Canon может работать на расстоянии до 100 метров и далее.  Приемник питается АА батареями.  Комплект данного синхронизатора незаменим для работы профессионального фотографа. При помощи синхронизатора вспышек Strato TTL  можно произвести снимки со скоростью 1/8000 секунды и расстоянием до 100 метров и далее. Phottix Strato TTL можно использовать для проводного/беспроводного спуска затвора фотоаппарата.

Manfrotto 1052BAC Master stand профессиональная трехсекционная алюминиевая стойка
Manfrotto 1052BAC Master stand профессиональная трехсекционная алюминиевая стойка
Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.

