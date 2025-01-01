Phottix Strato TTL (89016) дополнительный приемник для радиосинхронизатора вспышки Canon

Артикул: NVF-731

Дополнительный приемник Phottix Strato TTL для Canon может работать на расстоянии до 100 метров и далее. Приемник питается АА батареями. Комплект данного синхронизатора незаменим для работы профессионального фотографа. При помощи синхронизатора вспышек Strato TTL можно произвести снимки со скоростью 1/8000 секунды и расстоянием до 100 метров и далее. Phottix Strato TTL можно использовать для проводного/беспроводного спуска затвора фотоаппарата.