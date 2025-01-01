Phottix Strato II 2.4 GHz (15651) комплект радиосинхронизаторов 5 в 1 для Canon

Система беспроводной синхронизации вспышек Phottix Strato II Multi 5-в-1 предлагает фотографам превосходный контроль над вспышками и студийными осветителями. Четыре канала и четыре группы обеспечивают необходимый контроль для студийной и выездной фотосъемки. Strato II Multi может также быть использован в качестве проводного или беспроводного спуска затвора. Передатчик и приемник на частоте 2,4 ГГц срабатывают на расстоянии более 150 метров при скорости синхронизации 1/250 секунды.

Передатчик Phottix Strato имеет функцию сквозной передачи TTL – тем самым позволяет использовать режим TTL для накамерной вспышки. Приемники обладают функцией «пробуждения» вспышки из режима sleep.

Характеристики:

4 группы – A,B,C,D

4 канала

дальность работы – 150+ метров

скорость синхронизации – 1/250 секунды

функция «пробуждения» вспышки

крепление – горячий башмак/кабель PC

синхронизация студийных строб

функция проводного/беспроводного спуска затвора

функция сквозной передачи TTL на передатчике

рабочая частота – 2,4 ГГц

использует ААА батареи

совместим с передатчиками Phottix Strato 4-in-1

Технические характеристики: