images
Phottix Strato II 2.4 GHz (15651) комплект радиосинхронизаторов 5 в 1 для Canon

Phottix Strato II 2.4 GHz (15651) комплект радиосинхронизаторов 5 в 1 для Canon

Phottix
Артикул: FTR-851

Phottix Strato II 2.4 GHz – комплект из передатчика (трансмиттера) и приемника (ресивера) для системы Canon, позволяющий синхронизировать фотоаппарат со вспышками (студийными и накамерными). Комплект может быть использован в качестве дистанционного радиопульта для камеры. Четыре канала позволяют «разойтись» с другими фотографами, которые снимают с помощью подобных синхронизаторов. Дистанция срабатывания – до 150 метров.

Описание

3d изображение товара

Система беспроводной синхронизации вспышек Phottix Strato II Multi 5-в-1 предлагает фотографам превосходный контроль над вспышками и студийными осветителями. Четыре канала и четыре группы обеспечивают необходимый контроль для студийной и выездной фотосъемки. Strato II Multi может также быть использован в качестве проводного или беспроводного спуска затвора. Передатчик и приемник на частоте 2,4 ГГц срабатывают на расстоянии более 150 метров при скорости синхронизации 1/250 секунды.

Передатчик Phottix Strato имеет функцию сквозной передачи TTL – тем самым позволяет использовать режим TTL для накамерной вспышки. Приемники обладают функцией «пробуждения» вспышки из режима sleep. 

Характеристики:

  • 4 группы – A,B,C,D
  • 4 канала
  • дальность работы – 150+ метров
  • скорость синхронизации – 1/250 секунды
  • функция «пробуждения» вспышки
  • крепление – горячий башмак/кабель PC
  • синхронизация студийных строб
  • функция проводного/беспроводного спуска затвора
  • функция сквозной передачи TTL на передатчике
  • рабочая частота – 2,4 ГГц
  • использует ААА батареи
  • совместим с передатчиками Phottix Strato 4-in-1

Технические характеристики:

  • частота – 2,4 ГГц
  • расстояние, м – 100 и более
  • максимальная скорость синхронизации – 1/250 с
  • выход – горячий башмак, 3,5 мм, 2,5 мм порты (приемник)
  • вход – 3,5 мм PC-порт (передатчик)
  • крепление штатива ¼, холодный башмак (приемник)
  • входное напряжение – 2,5V-3,2V
  • минимальное время реагирования – 400 мс
  • верхние порты – порт TTL на верхней части передатчика
  • порт C/F напряжение – 5V
  • порт вспышки (напряжение) – 5V (передатчик), 300V (приемник)
  • размеры    
    • 85x40x38 мм (передатчик)
    • 85x40x31 мм (приемник)
  • антенна – встроенная PCB
  • вес
    • 60 г (передатчик)
    • 49 г (приемник)
  • рабочая температура – от -15 до +65 град.
  • температура хранения –  от -30 до +85 град.

 

Комплектация

  • Phottix Odin TCU передатчик/блок управления
  • Phottix Odin приемник
  • АA батареи – 4 шт.
  • 3,5 мм–PC синхронизационный кабель
  • 3,5 мм–3,5 мм кабель
  • 6,3 мм переходник
  • Кабель USB
  • Ремешок
  • CD с инструкцией
  • Спусковой кабель для
    • C6: XTi/350D/400D/450D/500D/550D/600D/650D/1100D/60D
    • C8: 20D/30D/40D/50D/5D/6D/7D/ 5D MKII/5D MKIII/1D/1Ds MKIII/1DX

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
1 мая
1 мая
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера