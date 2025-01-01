Phottix Strato II 2.4 GHz (15651) комплект радиосинхронизаторов 5 в 1 для Canon

Москва
Phottix Strato II 2.4 GHz – комплект из передатчика (трансмиттера) и приемника (ресивера) для системы Canon, позволяющий синхронизировать фотоаппарат со вспышками (студийными и накамерными). Комплект может быть использован в качестве дистанционного радиопульта для камеры. Четыре канала позволяют «разойтись» с другими фотографами, которые снимают с помощью подобных синхронизаторов. Дистанция срабатывания – до 150 метров.
Система беспроводной синхронизации вспышек Phottix Strato II Multi 5-в-1 предлагает фотографам превосходный контроль над вспышками и студийными осветителями. Четыре канала и четыре группы обеспечивают необходимый контроль для студийной и выездной фотосъемки. Strato II Multi может также быть использован в качестве проводного или беспроводного спуска затвора. Передатчик и приемник на частоте 2,4 ГГц срабатывают на расстоянии более 150 метров при скорости синхронизации 1/250 секунды.
Передатчик Phottix Strato имеет функцию сквозной передачи TTL – тем самым позволяет использовать режим TTL для накамерной вспышки. Приемники обладают функцией «пробуждения» вспышки из режима sleep.
