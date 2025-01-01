Fotokvant MK-SH20 Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 5R/5Т/5TL/5C NEX-3

Falcon Eyes NEXT R – дополнительный приемник к радиосинхронизатору NEXT для камер Sony серии NEXT.
Приемник может быть подключен к вспышке через горячий башмак. Работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика.
Fotokvant NVF-6820 – MK-SH20 Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 5R/5Т/5TL/5C NEX-3. Не поддерживает функцию TTL.
