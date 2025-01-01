images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор
Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор

Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор

Lumifor
Артикул: NVF-6277

Lumifor LRT-WT4 – четырехканальный универсальный радиосинхронизатор. Предназначен для синхронизации любых фотокамер, оборудованных устройством горячий башмак или дополнительным PC-синхроконтактом со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Набор состоит из передатчика, приемника и переходника с 3,5 мм на джек 6,3 мм.

Описание

Беспроводной синхронизатор (триггер) осуществляет связь трансмиттера, установленного на горячий башмак фотокамеры и приемника, включенного в синхроконтакт (3,5 мм или 6,35 мм) студийного осветителя на частоте 433.075 Мгц. Стабильная скорость синхронизации обычно составляет 1/125-1/250 с. Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode).

Передатчик содержит сложные электронные компоненты, которые работают в режиме ожидания с очень низким потреблением энергии. В режиме ожидания одна батарея типа 23А обеспечивает 30 000 импульсов в течение 1 года работы, при силе тока всего 0,01 мА, безопасном для контактного устройства горячий башмак фотоаппарата, и позволяющем применять синхронизатор со всеми типами цифровых камер, которые имеют контактное устройство горячий башмак или разъем внешней синхронизации (PC-разъем). В качестве источника питания приемника используются 2 щелочные батареи типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер, с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Учитывая невысокую стоимость и наличие полноценного функционала четырехканальные модели являются наиболее популярными для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде. Достаточно установить приемник на один студийный осветитель или фотовспышку, остальные осветители будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник.

Характеристики:

  • рабочая частота, Мгц – 433.075
  • скорость синхронизации, с – 1/125-1/250
  • питание передатчика – батарея 23А
  • питание приемника – 2 батареи ААА
  • радиус действия, м – 30 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

1 550 ₽
В корзину
Grifon SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Арт. NVF-2335
Grifon SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.

1 130 ₽
В корзину
Grifon B-4W система подъема четырех фонов
Арт. FTR-875
Grifon B-4W система подъема четырех фонов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Система Grifon B-4W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

7 480 ₽
В корзину
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Арт. FTR-952
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

1 840 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

1 960 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-943
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


2 300 ₽
В корзину
Grifon 2100nb стойка без чехла
Арт. NVF-6390
Grifon 2100nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.

1 380 ₽
В корзину
Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Арт. NVF-6370
Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RIF-3 – комплект люминесцентного света мощностью 135 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

 

8 630 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-PC3503 синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м
Арт. NVF-3208
Fotokvant RAC-PC3503 синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.

460 ₽
В корзину

Видео

Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера