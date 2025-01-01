Lumifor LRT-WT4 4-канальный универсальный радиосинхронизатор

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного
Модификатор обеспечивает мягкий свет
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRT-WT4 – четырехканальный универсальный радиосинхронизатор. Предназначен для синхронизации любых фотокамер, оборудованных устройством горячий башмак или дополнительным PC-синхроконтактом со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Набор состоит из передатчика, приемника и переходника с 3,5 мм на джек 6,3 мм.
Беспроводной синхронизатор (триггер) осуществляет связь трансмиттера, установленного на горячий башмак фотокамеры и приемника, включенного в синхроконтакт (3,5 мм или 6,35 мм) студийного осветителя на частоте 433.075 Мгц. Стабильная скорость синхронизации обычно составляет 1/125-1/250 с. Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode).
Передатчик содержит сложные электронные компоненты, которые работают в режиме ожидания с очень низким потреблением энергии. В режиме ожидания одна батарея типа 23А обеспечивает 30 000 импульсов в течение 1 года работы, при силе тока всего 0,01 мА, безопасном для контактного устройства горячий башмак фотоаппарата, и позволяющем применять синхронизатор со всеми типами цифровых камер, которые имеют контактное устройство горячий башмак или разъем внешней синхронизации (PC-разъем). В качестве источника питания приемника используются 2 щелочные батареи типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер, с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.
Учитывая невысокую стоимость и наличие полноценного функционала четырехканальные модели являются наиболее популярными для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде. Достаточно установить приемник на один студийный осветитель или фотовспышку, остальные осветители будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного
Модификатор обеспечивает мягкий свет
Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Система Grifon B-4W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.
Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.
Grifon RIF-3 – комплект люминесцентного света мощностью 135 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Wansen
Работай с цветом без бликов