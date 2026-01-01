Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G радиосинхронизатор для Nikon

Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G радиосинхронизатор для Nikon

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2242

Высокоскоростной радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G для камер Nikon.

Поддерживает синхронизацию при скорости срабатывания затвора до 1/8000 с. Частота 2,4 ГГц. Также может подключаться к камерам, имеющим гнезда для синхронизации PC.

Описание

Радиосинхронизатор SprintTrigger II 32N 2.4G может не только запускать вспышки, но и управлять настройками, в том числе и студийных осветителей, таких как Falcon Eyes серии Ultima II SL, Sprinter ll, Phantom ll и другими приборами, которые имеют аналогичный встроенный радиоприемник, работающий на частоте 2.4 ГГц.

У синхронизатора предусмотрено 32 канала и 16 групп. Работа SprintTrigger II 32C отличается стабильной передачей сигнала и высоким быстродействием.

Совместимые камеры Nikon: D4, D800, D810, D700, D750, D610, D300, D300s, D200, D90, D70s, D60, D7100, D7000, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100

Технические характеристики:

  • бренд совместимых камер - Nikon
  • рабочая частота, ГГц - 2,4
  • режим модуляции - ММС
  • источник питания, АА - 2
  • высокоскоростная синхронизация, s - 1/8000
  • подсветка автофокуса - есть
  • синхронизация по 2 шторке - есть
  • дальность передачи сигнала, м - 100
  • количество каналов - 32
  • количество групп - 16
  • установка задержки синхронизации, мсек - 0-10 (шаг 100 мксек)
  • функция памяти - есть
  • размер, мм - 50х52х100
  • вес, г - 80

Комплектация

  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32N 2.4G.
  • Руководство пользователя.
  • Гарантийный талон.

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Арт. DAN-3079
Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper сумка-обертка черно-оранжевая велюровая
Наличие
более 10 шт

Сумка-обертка велюровая Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно качественного велюра. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-оранжевый.

1 030 ₽
В корзину

Видео

4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Distorting Grid
Distorting Grid
