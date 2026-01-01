Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G радиосинхронизатор для Canon

Радиосинхронизатор SprintTrigger II 32C 2,4G может не только запускать вспышки, но и управлять настройками, в том числе и студийных осветителей, таких как Falcon Eyes серии Ultima II SL, Sprinter ll, Phantom ll и другими приборами, которые имеют аналогичный встроенный радиоприемник, работающий на частоте 2.4 ГГц.
У синхронизатора предусмотрено 32 канала и 16 групп. Работа SprintTrigger II 32C отличается стабильной передачей сигнала и высоким быстродействием.
Совместимые камеры Canon EOS:
1DX, 5D Mark III, 5D Mark II, 6D, 7D, 60D, 50D, 40D, 30D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 1000D, 1100D
Технические характеристики:
- бренд совместимых камер - Canon
- рабочая частота, ГГц - 2,4
- режим модуляции - ММС
- источник питания, АА - 2
- высокоскоростная синхронизация, s - 1/8000
- подсветка автофокуса - есть
- синхронизация по 2 шторке - есть
- дальность передачи сигнала, м - 100
- количество каналов - 32
- количество групп - 16
- установка задержки синхронизации, мсек - 0-10 (шаг 100 мксек)
- функция памяти - есть
- размер, мм - 50х52х100
- вес, г - 80