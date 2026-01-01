Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G радиосинхронизатор для Canon
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2241

Высокоскоростной радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G для камер Canon.

Поддерживает синхронизацию при скорости срабатывания затвора до 1/8000 с. Частота 2,4 ГГц. Также может подключаться к камерам, имеющим гнезда для синхронизации PC.

Описание

Радиосинхронизатор SprintTrigger II 32C 2,4G может не только запускать вспышки, но и управлять настройками, в том числе и студийных осветителей, таких как Falcon Eyes серии Ultima II SL, Sprinter ll, Phantom ll и другими приборами, которые имеют аналогичный встроенный радиоприемник, работающий на частоте 2.4 ГГц.

У синхронизатора предусмотрено 32 канала и 16 групп. Работа SprintTrigger II 32C отличается стабильной передачей сигнала и высоким быстродействием.

Совместимые камеры Canon EOS:

1DX, 5D Mark III, 5D Mark II, 6D, 7D, 60D, 50D, 40D, 30D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 1000D, 1100D

Технические характеристики:

  • бренд совместимых камер - Canon
  • рабочая частота, ГГц - 2,4
  • режим модуляции - ММС
  • источник питания, АА - 2
  • высокоскоростная синхронизация, s - 1/8000
  • подсветка автофокуса - есть
  • синхронизация по 2 шторке - есть
  • дальность передачи сигнала, м - 100
  • количество каналов - 32
  • количество групп - 16
  • установка задержки синхронизации, мсек - 0-10 (шаг 100 мксек)
  • функция памяти - есть
  • размер, мм - 50х52х100
  • вес, г - 80

Комплектация

  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintTrigger II 32C 2.4G.
  • Руководство пользователя.
  • Гарантийный талон.

Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х2. Вес - 2,8 кг.

FST LSB-140 – двухсекционная телескопическая перекладина для журавля с мешком для груза.

Длина варьируется от 79 до 139 см. Крепится на стойку с помощью соединительной муфты (поставляется в комплекте). Предназначена для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Вес в сборе с муфтой - 0.5 кг.

