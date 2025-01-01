Elinchrom SkyPort Transmitter Plus HS (19371) радиосинхронизатор для Sony.

Описание

Прибор имеет визуальный интерфейс. Управление всеми настройками освещения с индикацией установленных режимов и мощностей отображается на экране. Работает со всеми вспышками совместимыми с EL-Skyport, как со встроенными, так и с отдельными приемными модулями (например, Transceiver RX для серий Style RX, Digital RX и Ranger RX).

Характеристики:

частота, Ггц – 2,4

каналы – 20

группы – 4

дистанция работы до, м – 200

инфракрасный луч подсветки фокуса – есть

источник питания – 2xАА

LCD дисплей – режим синхронизации, группа, канал, активация ods, активация hi-sync, режим затвора, заряд батареи, названия вспышек, id вспышек, уровень моделирующего света

размеры, мм – 84,1x68,3x58,5

вес, г – 120 (без элементов питания)

Совместим с камерами Sony следующих моделей: A7, A7 II *, A7r, A7r II *, A7s, A7s II *, A33, A37, A55, A57, A77, A77II, A99, A100, A230, A290, A330, A350, A380, A390, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A6000, RX1, NEX-7K.

* Возможна задержка срабатывания связанная с алгоритмами связи с TTL и автофокусом. Будущие обновления микропрограммы улучшат взаимодействие с серией MK-II.