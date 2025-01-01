images
Grifon OP12 кабель для пульта дистанционного управления для Olympus

Grifon OP12 кабель для пульта дистанционного управления для Olympus

Grifon
Артикул: NVF-2886

Grifon OP12 кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Olympus. Совместим с моделями E620, E600, E520, E510, E450, E420, E410, E30, EM5, EP3, EP2, EP1, SP-570uz, SP-560uz, SP-550uz, SP-510uz, A900, A850, A700, A580, A560. Разъемы C3 и микроджек 2,5 мм.

Описание

Grifon OP12 кабель для пульта дистанционного управления для Olympus

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon UTR пульт дистанционного управления с таймером для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2900
Grifon UTR пульт дистанционного управления с таймером для накамерных фотовспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon UTR – цифровой пульт дистанционного управления. Предназначен для запуска затвора камеры в точное время. Модель подходит для различных задач, в том числе, осуществляет точный контроль над задержкой затвора, временем экспозиции, интервалом, количеством кадров и мн.др. В зависимости от системы фотокамеры требуется дополнительно приобрести шнур.

2 070 ₽
В корзину

Видео

Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как устроен затвор фотокамеры
Как устроен затвор фотокамеры
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера