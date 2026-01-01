images
Raylab
Артикул: NVF-6807

Raylab RAC-SPH – светосинхронизатор-ловушка предназначен для организации синхронного срабатывания вспышек по световому или инфракрасному импульсу. Светосинхранизатор снабжен разъемом для синхрокабеля. Чувствительность - 0,35 EV. Расстояние срабатывания до 35 м. (зависит от освещенности студии и мощности сигнала). В комплект входят штекер 3,5мм, переходник на 6,3мм.

Описание

Raylab RAC-SPH светосинхронизатор-ловушка

