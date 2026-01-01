Raylab RAC-SPH светосинхронизатор-ловушка

Арт. NVF-6386

Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.

Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.

