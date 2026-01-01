Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Raylab RAC-SPH – светосинхронизатор-ловушка предназначен для организации синхронного срабатывания вспышек по световому или инфракрасному импульсу. Светосинхранизатор снабжен разъемом для синхрокабеля. Чувствительность - 0,35 EV. Расстояние срабатывания до 35 м. (зависит от освещенности студии и мощности сигнала). В комплект входят штекер 3,5мм, переходник на 6,3мм.
Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.
Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.
