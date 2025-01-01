Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью.
Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes PSS-10 – светосинхронизатор на присоске, имеет один разъем для синхрокабеля PC-Sync. Дистанция срабатывания – до 30 метров.
Устройство подключается к синхроконтакту практически любой электронной вспышки, и позволяет активизировать ее световым импульсом, формируемым основной ведущей вспышкой (например встроенной в камеру или внешней накамерной) или ИК-синхронизатором. В качестве датчика, фиксирующего световой импульс от ведущей вспышки, используется фотодиод, который замыкает синхроконтакт ведомой вспышки.
