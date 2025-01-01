Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор

Описание

Устройство подключается к синхроконтакту практически любой электронной вспышки, и позволяет активизировать ее световым импульсом, формируемым основной ведущей вспышкой (например встроенной в камеру или внешней накамерной) или ИК-синхронизатором. В качестве датчика, фиксирующего световой импульс от ведущей вспышки, используется фотодиод, который замыкает синхроконтакт ведомой вспышки.