images
images
Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор
Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор

Falcon Eyes PSS-10 светосинхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: VBR-420

Falcon Eyes PSS-10 – светосинхронизатор на присоске, имеет один разъем для синхрокабеля PC-Sync. Дистанция срабатывания – до 30 метров.

Описание

Устройство подключается к синхроконтакту практически любой электронной вспышки, и позволяет активизировать ее световым импульсом, формируемым основной ведущей вспышкой (например встроенной в камеру или внешней накамерной) или ИК-синхронизатором. В качестве датчика, фиксирующего световой импульс от ведущей вспышки, используется фотодиод, который замыкает синхроконтакт ведомой вспышки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-5 %
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Арт. NVF-2318
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 14 ч

Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. 

Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.

-5 %2 690 ₽
2 550 ₽
В корзину

Видео

Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Семей Томацу
Семей Томацу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера