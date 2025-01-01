images
images
KUPO 018 Baby Stand Extension 18" удлинитель 53,5 см
KUPO 018 Baby Stand Extension 18" удлинитель 53,5 см

KUPO 018 Baby Stand Extension 18" удлинитель 53,5 см

Kupo
Артикул: MTG-1868

KUPO 018 Baby Stand Extension 18" удлинитель 53,5 см. Удлинительная  штанга для стоек и другого оборудования, оснащенного стандартной цапфой 5/8' или втулкой 9/8".
Стержень 5/8" оснащен резьбовым отверстием 1/4"-20 и рифлением на шейке штифта.
Длина 53,5 см
Материал - хромированная сталь.
Вес 690 г. 

Описание

KUPO 018 Baby Stand Extension 18" удлинитель 53,5 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Distorting Grid
Distorting Grid
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера