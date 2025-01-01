Артикул: MTG-1868

KUPO 018 Baby Stand Extension 18" удлинитель 53,5 см. Удлинительная штанга для стоек и другого оборудования, оснащенного стандартной цапфой 5/8' или втулкой 9/8".

Стержень 5/8" оснащен резьбовым отверстием 1/4"-20 и рифлением на шейке штифта.

Длина 53,5 см

Материал - хромированная сталь.

Вес 690 г.