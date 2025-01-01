images
Rekam TWT-1000 студийный туннельный вентилятор с ИК-пультом управления
Rekam
Артикул: FTR-904

Rekam TWT-1000 – студийный туннельный вентилятор, является незаменимым атрибутом любой студии. Невозможно представить съемку моды или рекламы без эффектов, которых можно добиться, используя это приспособление, например, движение волос или одежды модели. Вентилятор оснащен инфракрасным пультом и предназначен для профессиональных фотографов. Данная модель имеет бесступенчатую регулировку мощности. Питание производится от сети 220 В, объем воздушного потока – 2880 куб. м/час. Вес вентилятора – 11 кг.

Rekam TWT-1000 студийный туннельный вентилятор с ИК-пультом управления

Fotokvant P-501-90 быстросъемная площадка 90 мм для штативов Manfrotto
Быстросъемная площадка Fotokvant P-501-90 для штативов Manfrotto.

Модель имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 90 мм, высота – 11 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).

Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.

Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

