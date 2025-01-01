Rekam TWT-1000 студийный туннельный вентилятор с ИК-пультом управления

Арт. NVF-3192

Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.

Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.