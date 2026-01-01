Bowens BW-2557EUR ветродуй студийный вентилятор Bowens JetStream II 350

Артикул: NVF-7028

Bowens BW-2557EUR – ветродуй JetStream II 350 мм, имеет цилиндрическую конструкцию благодаря которой вы можете создавать управляемые "трубы" воздуха, не нарушающие общей картины. Силу воздушного потока можно плавно изменять от легкого бриза до шторма. Управление производится с цифровой панели управления или при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления. Вес, кг – 13,3. Размер, мм – 390х365х365.