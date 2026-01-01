Bowens BW-2557EUR ветродуй студийный вентилятор Bowens JetStream II 350

Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-2557EUR – ветродуй JetStream II 350 мм, имеет цилиндрическую конструкцию благодаря которой вы можете создавать управляемые "трубы" воздуха, не нарушающие общей картины. Силу воздушного потока можно плавно изменять от легкого бриза до шторма. Управление производится с цифровой панели управления или при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления. Вес, кг – 13,3. Размер, мм – 390х365х365.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
Raylab RPF-AD3 – адаптер на вспышку Sony F56AM, Nikon SB26/27/28.
Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.
Elinchrom (26268) – диффузор-стрип для софтбокса Rotalux 35x90 см. Устанавливается на внешний рассеиватель и уменьшает ширину софтбокса до 15 см. Применяется для создания узкого блика, например, при съемке предметов.
Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.
Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.
Фон съемный для лайтбокса Aurora ALD 80 Blue.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 80х100 см.
Aurora СFS 1218 - диффузор-маска круглая для софтбокса 120х180 см
Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.
Wansen
Работай с цветом без бликов