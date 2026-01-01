Falcon Eyes B-80В генератор пузырей
Falcon Eyes
Артикул: OLE-4680

Профессиональный генератор мыльных пузырей создаёт мыльные пузыри равномерно и непрерывно и оснащено резервуаром объёмом 1 л. За 15 мин расходуется примерно 1 л спецжидкости. Площадь покрытия за 1 мин составляет до 50 м². Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления (до 20 метров) и переключателя на корпусе для включения и выключения эффекта пузырей.


Описание

Прочный стальной корпус обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Генератор работает от стандартного напряжения 220 Вольт и потребляет всего 100 Вт. Модель адаптирована к широкому диапазону температур от 0 до +45 °C.

Лёгкий монтаж (весит 1,8 кг) позволяет устанавливать генератор на пол или подвешивать к потолку, обеспечивая свободу выбора оптимального расположения на площадке мероприятия. Специальная жидкость для создания мыльных пузырей продаётся отдельно, рекомендуется использовать только профессиональные средства, предназначенные для конкретного типа генератора спецэффектов.

Характеристики:

  • Емкость бачка для жидкости - 1 л
  • Площадь покрытия в помещении - 50 кв.м. за 1 мин
  • Расход жидкости - 1 л на 15 мин работы
  • Расходные материалы - жидкость для пузырей
  • Управление - пульт ДУ / кнопка на панели генератора
  • Дальность действия ДУ -до 20 м
  • Питание  220 В, 50 Гц
  • Номинальная мощность 100 Вт
  • Предохранитель 3А 250В
  • Материал корпуса - сталь
  • Размер 240х210х230 мм
  • Вес 1,8 кг

Комплектация

  • Генератор пузырей
  • Пульт дистанционного управления
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

