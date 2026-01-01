Falcon Eyes F-1500R генератор тумана
Falcon Eyes
Артикул: OLE-4678

Генератор тумана мощностью 1500 Вт. Высокая производительность 567 м³/мин, емкость бака 2,5 л, время разогрева до 6 мин и расход жидкости, обеспечивающий около 10 мин интенсивной работы при полном баке. Управление при помощи ИК-пульта (дистанция до 20 м). Время непрерывной подачи тумана составляет 8–12 сек с обязательным перерывом на 30 сек. Возможность установки горизонтально и вертикально. 

Описание

Для обеспечения надёжной работы генератора рекомендуется применять только специализированные водные составы, разработанные для генераторов тумана.

Характеристики:

  • Мощность 1500 Вт
  • Объём бака 2,5 л
  • Поизводительность 567 м3/мин
  • Расход 10 мин / литр (100%)
  • Время нагрева - до 6 мин
  • Время непрерывной генерации 8-12 сек с паузой не менее 30 сек
  • Защита от перегрева
  • Расходные материалы жидкость для тумана (масло на водной основе)
  • Управление дистанционнон беспроводное
  • Дальность действия пульта ДУ - 20 м
  • Питание 220В 50 Гц (автомат защиты 8А)
  • Рабочая температура 0°C ~ 45°C
  • Размеры 465х255х195 мм
  • Вес 5 кг

Комплектация

  • Генератор тумана Falcon Eyes F-1500R
  • Пульт беспроводного управления
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Эдуард Буба
Эдуард Буба
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
