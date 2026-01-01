Kingma NP-F970 7800mAh Type-C PD 20W аккумулятор
Артикул: MTG-3911

Kingma NP-F970 7800mAh Type-C PD 20W аккумулятор. Аккумулятор стандарта NP-F970 с возможностью самостоятельной подзарядки без специальных устройств. В корпус встроен порт Type-C Power Delivery, благодаря которому вы сможете пополнить энергозапас батареи на мощности до 20 Вт.

Описание

Устройство может выступать и в качестве power bank. USB выход и двухсторонний Type-C могут использоваться для подключения смартфона, наушников и других гаджетов. В верхней части корпуса находится индикатор уровня заряда.

Характеристики:

  • Вид аккумулятора NP-F950/960/970/980/990
  • Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный)
  • Ёмкость аккумулятора 7800 мАч
  • Напряжение 7.4 В
  • Энергия аккумулятора 55.72 Втч
  • Перезаряжаемый Да
  • Быстрая зарядка Power Delivery
  • Порты USB, Type-C
  • Выход USB 5В/2.1А
  • Вход Type-C 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А
  • Выход Type-C 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.67А
  • Габариты 70.8 × 73.8 × 38.4 мм
  • Материал АБС пластик, поликарбонат
  • Вес 328 г

