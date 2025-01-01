Godox DC10B 10м для M600Bi кабель

Кабель длиной 10 метров позволяет подключать осветитель Godox Knowled M600Bi к выносному блоку управления на большом удалении (высоких точках, труднодоступных местах и прочее).

