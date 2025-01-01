images
images
-20 %
Godox DC10B 10м для M600Bi кабель
Godox DC10B 10м для M600Bi кабель

Godox DC10B 10м для M600Bi кабель

Godox
Артикул: OLE-1955

Godox DC10B 10м для M600Bi кабель

Кабель длиной 10 метров позволяет подключать осветитель Godox Knowled M600Bi к выносному блоку управления на большом удалении (высоких точках, труднодоступных местах и прочее).

Описание

Характеристики:

СовместимостьОсветитель светодиодный Knowled M600BI
Длина10м
Размер упаковки23.5х20х6 см
Вес с упаковкой1.4 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера