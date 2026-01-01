images
GP 6F22 Greencell солевой элемент питания тип крона

GP 6F22 Greencell солевой элемент питания тип крона

GP Batteries
Артикул: NVF-3033

GP 6F22 Greencell – солевой элемент питания для приборов со средним или низким энергопотреблением. Призматический элемент марганцево-цинковой системы с солевым электролитом. Батарейка не содержат ртути и кадмия. Размеры, мм – 26,5x17,5x48,5. Напряжение – 9V. Номинальная емкость, Ач – 0,42.

Описание

GP 6F22 Greencell солевой элемент питания тип крона

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера