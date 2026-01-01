GP 6F22 Greencell солевой элемент питания тип крона

Артикул: NVF-3033

GP 6F22 Greencell – солевой элемент питания для приборов со средним или низким энергопотреблением. Призматический элемент марганцево-цинковой системы с солевым электролитом. Батарейка не содержат ртути и кадмия. Размеры, мм – 26,5x17,5x48,5. Напряжение – 9V. Номинальная емкость, Ач – 0,42.