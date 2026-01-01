Falcon Eyes ST-1020 стол для съемки
Артикул: DAN-2247

Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-1020 основное оборудование в студии предметного фотографа.

Размер столешницы 110х200 см. Откидная спинка.

Описание

Для качественной предметной съемки одного осветительного оборудования будет не достаточно. Правильно расположить предметы и обеспечить бестеневую съемку поможет незаменимый помощник предметного фотографа – стол Falcon Eyes ST-1020.

Спинку стола можно установить в горизонтальном положении и использовать всю поверхность столешницы для съемки крупных предметов.

С поднятой спинкой стол представляет из себя мини-циклораму и обеспечит равномерный фон без границы между горизонтальной и вертикальной плоскостями.

Качественный гибкий пластик предполагает долгий срок эксплуатации. Каркас стола состоит из прочных и надежных полых стальных  труб. Удобные зажимные ручки. Легкая и быстрая сборка.

Технические характеристики:

  • размер полотна, см - 110х200
  • ширина стола, см - 110
  • рабочая высота стола - 60
  • горизонтальное положение спинки - есть
  • максимальная нагрузка, кг - 35
  • материал каркаса - сталь
  • диаметр трубок каркаса, см - 28
  • вес, кг - 18

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера