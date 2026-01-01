Falcon Eyes ST-1020 стол для съемки

Для качественной предметной съемки одного осветительного оборудования будет не достаточно. Правильно расположить предметы и обеспечить бестеневую съемку поможет незаменимый помощник предметного фотографа – стол Falcon Eyes ST-1020.
Спинку стола можно установить в горизонтальном положении и использовать всю поверхность столешницы для съемки крупных предметов.
С поднятой спинкой стол представляет из себя мини-циклораму и обеспечит равномерный фон без границы между горизонтальной и вертикальной плоскостями.
Качественный гибкий пластик предполагает долгий срок эксплуатации. Каркас стола состоит из прочных и надежных полых стальных труб. Удобные зажимные ручки. Легкая и быстрая сборка.
Технические характеристики:
- размер полотна, см - 110х200
- ширина стола, см - 110
- рабочая высота стола - 60
- горизонтальное положение спинки - есть
- максимальная нагрузка, кг - 35
- материал каркаса - сталь
- диаметр трубок каркаса, см - 28
- вес, кг - 18