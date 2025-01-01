Fujimi FJLB-80 фотобокс 80x80x80 см

Арт. NVF-8981

до конца распродажи 7 дн, 4 ч

Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.

В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.

