Fujimi FJLB-80 фотобокс 80x80x80 см

Fujimi
Большой фотобокс 80х80х80 см для предметной бестеневой съемки. В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол.

  • Лайт-бокс.
  • Фон – 4шт.
  • Чехол.

 

