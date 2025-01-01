Fujimi FJLB-80 фотобокс 80x80x80 см

Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
Большой фотобокс 80х80х80 см для предметной бестеневой съемки. В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол.
FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки. Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.
Fotokvant WT4-2R – четырехканальный радиосинхронизатор с двумя приемниками. Предназначен для синхронизации любой фотокамеры с двумя накамерными вспышками. Радиус действия до 30 м. Через переходники типа RAC-SYN03 может работать и со студийными моноблоками.
Работай с цветом без бликов
Wansen