Silberra Stop R401 стоп-ванна с индикатором концентрат 250 мл

Проявитель сухой Darkroom D19.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стоп-ванна Silberra Stop R401 с индикатором, концентрат, объем - 250 мл.
Реактив применяется для завершения процесса проявления пленок и фотобумаг. При истощении раствора, индикатор, входящий в состав раствора изменяет цвет с желтого на зеленый и, затем, на синий (который при свете лабораторного фонаря виден как черный). Объем - 250 мл.
Стоп-ванна используется вместо промежуточной промывки в обработке черно-белых негативных материалов, между проявителем и фиксажом. Эффективное время нахождения материала в стоп-ванне - 30 секунд для фотопленок и 2 минуты - для фотобумаг.
С рядом проявителей кислотная стоп-ванна может оказаться неэффективной, необходимо обратить внимание, нет ли в инструкции к проявителю явного указания избегать использования стоп-ванны.
Приготовление рабочего расствора.
Для фотопленок:
Разбавить концентрат дистиллированной водой в соотношении 1+49 для получения рабочего раствора.
Для фотобумаг:
Разбавить концентрат дистиллированной водой в соотношени 1+99 для получения рабочего раствора. Более высокая концентрация рабочего раствора может привести к тонированию отпечатков, поэтому для обработки фотобумаг не рекомендуется увеличивать концентрацию рабочего раствора сверх соотношения 1+90.
Обращаем ваше внимание: использование дистиллированной воды в работе с фотопленками и фотобумагами не только позволяет длительно сохранять химическую активность реактивов, но и исключает образование кальцинированных следов от капель после сушки фотоматериалов.
Правила утилизации.
Растворы Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
