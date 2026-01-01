images
images
images
Silberra Stop R401 стоп-ванна с индикатором концентрат 250 мл
Артикул: DAN-6864

Стоп-ванна Silberra Stop R401 с индикатором, концентрат, объем - 250 мл.

Реактив применяется для завершения процесса проявления пленок и фотобумаг. При истощении раствора, индикатор, входящий в состав раствора изменяет цвет с желтого на зеленый и, затем, на синий (который при свете лабораторного фонаря виден как черный). Объем - 250 мл. 

Описание

Стоп-ванна используется вместо промежуточной промывки в обработке черно-белых негативных материалов, между проявителем и фиксажом. Эффективное время нахождения материала в стоп-ванне - 30 секунд для фотопленок и 2 минуты - для фотобумаг.
С рядом проявителей кислотная стоп-ванна может оказаться неэффективной, необходимо обратить внимание, нет ли в инструкции к проявителю явного указания избегать использования стоп-ванны.

Приготовление рабочего расствора.
Для фотопленок:
Разбавить концентрат дистиллированной водой в соотношении 1+49 для получения рабочего раствора.

Для фотобумаг:
Разбавить концентрат дистиллированной водой в соотношени 1+99 для получения рабочего раствора. Более высокая концентрация рабочего раствора может привести к тонированию отпечатков, поэтому для обработки фотобумаг не рекомендуется увеличивать концентрацию рабочего раствора сверх соотношения 1+90.

Обращаем ваше внимание: использование дистиллированной воды в работе с фотопленками и фотобумагами не только позволяет длительно сохранять химическую активность реактивов, но и исключает образование кальцинированных следов от капель после сушки фотоматериалов.

Правила утилизации.
Растворы Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Darkroom D19 проявитель сухой
Арт. DAN-3666
Darkroom D19 проявитель сухой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Проявитель сухой Darkroom D19.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

510 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера