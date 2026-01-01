Silberra Stop R401 стоп-ванна с индикатором концентрат 250 мл

Описание

Стоп-ванна используется вместо промежуточной промывки в обработке черно-белых негативных материалов, между проявителем и фиксажом. Эффективное время нахождения материала в стоп-ванне - 30 секунд для фотопленок и 2 минуты - для фотобумаг.

С рядом проявителей кислотная стоп-ванна может оказаться неэффективной, необходимо обратить внимание, нет ли в инструкции к проявителю явного указания избегать использования стоп-ванны.

Приготовление рабочего расствора.

Для фотопленок:

Разбавить концентрат дистиллированной водой в соотношении 1+49 для получения рабочего раствора.

Для фотобумаг:

Разбавить концентрат дистиллированной водой в соотношени 1+99 для получения рабочего раствора. Более высокая концентрация рабочего раствора может привести к тонированию отпечатков, поэтому для обработки фотобумаг не рекомендуется увеличивать концентрацию рабочего раствора сверх соотношения 1+90.

Обращаем ваше внимание: использование дистиллированной воды в работе с фотопленками и фотобумагами не только позволяет длительно сохранять химическую активность реактивов, но и исключает образование кальцинированных следов от капель после сушки фотоматериалов.

Правила утилизации.

Растворы Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.