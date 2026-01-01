Silberra Antifog R205 антивуалирующая универсальная добавка 100 мл
Артикул: DAN-6858

Антивуалирующая универсальная добавка Silberra Antifog R205 объем - 100 мл.

Реактив, предназначенный для снижения вуали на фотобумагах, в том числе - просроченных. Обычно в составе проявителей содержатся те же вещества, что и в данной добавке, они напрямую влияют на скорость работы проявителей и на характер проявки. Не рекомендуется применять антивуалент для работы с бумагами, которые не вуалируются при первоначальной обработке. Оптимальное количество добавляемого реактива - 30 мл на 1 литр проявителя. Объем - 100 мл. Внимание! Беречь от детей!

Описание

При добавлении реактива, проявитель начинает работать медленнее (обычно время проявления увеличивается на 10-30%), понижается светочувствительность фотобумаги (требуется увеличение экспозиции при печати на 10%-20%), плотность максимальных почернений не ухудшается, контраст получаемого изображения увеличивается примерно на 1/2 ступени ("полумягкий" характер работы становится примерно нормальным), при этом вуаль на бумаге значительно уменьшается, и во многих случаях уже сходит на нет, что делает возможным полноценное применение фотобумаги с истекшим сроком годности.

Правила хранения.

Реактив хранится в сухом темном прохладном месте, в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок хранения в закрытой бутылке 24 месяца. Добавка не влияет на срок хранения проявителя, в который был введен раствор Silberra Antifog.

Правила утилизации.

Вспомогательные растворы Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.

