​В продажу поступила новая краска Gardena для циклорам

В продажу поступила новая специализированная итальянская краска Gardena для циклорам

Стартовали продажи инновационной краски, созданной для покрытия циклорам в фотостудиях. Состав обладает повышенной износостойкостью, что позволяет выдерживать интенсивные механические нагрузки от декораций и ног моделей, не теряя первоначального вида. Производитель также гарантирует идеально матовую поверхность и равномерное покрытие без разводов, что критически важно для чистой и профессиональной картинки в кадре.

Новая краска станет решением для фотографов и видеографов, которые устали от частого обновления и покраски циклорамы из-за потертостей и черной обуви. Продукт уже доступен в классических белом цвете, и прошел испытания в нескольких студиях, а также в формате быстрой доставки по всей стране. Это долгожданное новшество позволит студиям снизить эксплуатационные расходы и поддерживать фон в безупречном состоянии дольше.

Покрытие быстро сохнет и позволяет не красить поверхность, а просто периодически мыть ее водой с чистящими средствами.

Новости

27 ноября 2025 г.

