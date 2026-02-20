С Днём защитника Отечества!

1 декабря 2025 г.

Графические планшеты HUION

В продажу поступили графические планшеты HUION. Планшеты отличаются минималистичным дизайном без физических клавиш быстрого доступа, обеспечивая гладкий и чистый холст для рисования. Космический чёрный цвет может вписаться в различные рабочие пространства, не создавая визуальных помех. Планшет свободно подключается к macOS / Windows / Android 6.0 /ChromeOS по Bluetooth подключению и к LinuxOS с помощью USB-кабеля. Планшет совместим с большим количеством программ для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI, CDR и др.