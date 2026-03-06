С 8 Марта, наши дорогие, нежные и прекрасные! Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, тёплых слов и искренних улыбок. Желаем вам чувствовать себя любимыми и вдохновленными каждый день, ловить комплименты, купаться в заботе и нежности. Пусть в душе всегда цветёт весна, сбываются самые заветные мечты, а каждый новый день приносит только радость и приятные сюрпризы.



Москва: 7, 8 и 9 марта ждем вас с 11:00 до 18:00.

Санкт-Петербург: наш магазин будет закрыт 7–9 марта.



Приходите за весенним настроением!