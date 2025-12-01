Графические планшеты HUION

Планшеты отличаются минималистичным дизайном без физических клавиш быстрого доступа, обеспечивая гладкий и чистый холст для рисования. Космический чёрный цвет может вписаться в различные рабочие пространства, не создавая визуальных помех. Планшет свободно подключается к macOS / Windows / Android 6.0 /ChromeOS по Bluetooth подключению и к LinuxOS с помощью USB-кабеля. Планшет совместим с большим количеством программ для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI, CDR и др.

​В продажу поступила новая краска Gardena для циклорам
27 ноября 2025 г.

​В продажу поступила новая краска Gardena для циклорам

В продажу поступила новая специализированная итальянская краска Gardena для циклорам. Стартовали продажи инновационной краски, созданной для покрытия циклорам в фотостудиях. Состав ...
Поздравляем вас с Днём народного единства!
29 октября 2025 г.

Поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о том, что сила России — в её многонациональности и сплочённости. Мы жи...
Поступление Savage
25 сентября 2025 г.

Поступление Savage

После долгого дефицита — долгожданное пополнение! В магазин поступили бумажные фоны Savage, настоящий подарок к сезону 2025-2026 г для профессиональных фотографов и студий.
Поступление рельсовых систем
21 августа 2025 г.

Поступление рельсовых систем

Новое поступление долгожданных потолочных рельсовых систем для студий. Как всегда любой размер до 6 метров рельс, качественные пантографы Fotokvant и выносы на заказ. И не забываем, что именно наши монтажники оборудуют до 80% всех фотостудий данными системами. Посмотреть условия и примеры работ - в разделе Монтаж.
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
(не задано)

Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта

Тед Гор — пейзажный фотограф из Южной Калифорнии, получивший широкое международное признание за разр...
Profoto представила вспышки B20 и B30 с LED-подсветкой
30 июня 2025 г.

Profoto представила вспышки B20 и B30 с LED-подсветкой

Profoto анонсировала новые аккумуляторные вспышки B20 и B30, являющиеся развитием серии B10. Модель
Даниэль Чонг: Создатель гиперреальности
4 июля 2025 г.

Даниэль Чонг: Создатель гиперреальности

Даниэль Чонг родился на Маврикии. По происхождению он китаец, по гражданству — француз.
