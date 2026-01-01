Zhiyun WEEBILL-S Image Transmission Pro Package комплект стабилизатора

Стедикам Zhiyun Weebill-S эффективное решение для стабилизации зеркальных и беззеркальных камер. Облегченный корпус и мощные моторы гармонично дополнены интеллектуальной системой ViaTouch 2 и модулем передачи HD-изображения с невероятно низкой задержкой, что позволяет перейти на принципиально новый уровень видеосъемки.

Модуль TransMount Image Transmission Module может работать как вместе со стабилизатором, так и отдельно от него. При установке на стабилизатор, модуль крепится внизу, под камерой, и ни в коей мере не мешает ее вращению. С помощью кабелей HDMI и USB модуль подключается к камере, еще один кабель подключает этот модуль к самому стабилизатору. С помощью открытого диапазона Wi-Fi модуль напрямую подключается к телефонам, планшетам или обычным мониторам (в последнем случае будет необходимо отдельно приобрести специальный приемник сигнала). Дистанция передачи даных составляет до 100 метров (в зависимости от уровня помех), а задержка в 60 мс.

Далее, TransMount Image Transmission Module позволяет подключить до 3 устройств одновременно (1 в режиме управления + 2 в режиме просмотра). Таким образом, картинку с камеры могут одновременно наблюдать оператор и режиссер. В наиболее простом случае оператор может просто прикрепить свой телефон на рукоятку стабилизатора, включить приложение Zhiyun и получить в свое распоряжение полный список профессиональных инструментов контроля: сетки кадрирования, гистограмма, шаблон «зебра», фокус-пикинг, и даже LUT (предпросмотр профиля изображения). Все это работает вне зависимости от того, поддерживаются ли подобные функции в самой камере. Отдельные камеры позволяют также дистанционно изменять скорость затвора, диафрагму, ISO, баланс белого и компенсацию экспозиции. И это еще не все. Приложение Zhiyun также позволяет отслеживать объект (не по камере телефона, а по видеопотоку с самой камеры), однако наиболее впечатляющей функцией является Motion Control, которая синхронизирует все движения камеры и сопряженного телефона: куда вы поворачиваете телефон, туда поворачивается и сама камера (вы можете выбирать активные оси, скорость реакции, максимальную скорость). Функция может быть полезна при множестве вариантов использования (штатив, кран, тележка-слайдер, канатная каретка).

При использовании модуля отдельно от стабилизатора его можно закрепить, к примеру, в горячий башмак камеры (адаптер типа штативный винт/башмак). Он точно также подключается к камере по HDMI и USB, и сохраняет почти весь описанный функционал, за исключением поворота камеры. Модуль работает от встроенного аккумулятора емкостью 1400 мАч (приблизительно 1,5 часа), заряжается по USB.

Система ViaTouch 2.0 позволяет объединить в одну систему работы смартфон, камеру и стабилизатор. Настройками работы камеры и стабилизатора можно управлять в режиме реального времени. Технологии Smart Follow Focus и SyncMotion позволяют полностью контролировать настройки камеры на сенсорном экране.

Использование профессионального монитора вместе с модулем передачи видео позволяет получить высококачественное изображение даже при съемке на солнце. Модуль передачи видео позволяет подключить для мониторинга одновременно до 3 устройств, таких как смартфон, планшет, классический монитор, обеспечивая экономически оптимальную техническую систему и гибкое решение для организации прямой трансляции в любых условиях. Инновационный беспроводной радиоконтроллер со встроенным сенсорным датчиком движения обеспечивает устойчивую работу стабилизатора и камеры даже на большом расстоянии, позволяя видеооператору осуществлять полный контроль над видеосъемкой, когда он работает самостоятельно или в команде.