Zhiyun Smooth-XS стабилизатор для смартфона черный

Телескопическая селфи-палка выдвигается примерно на 26 сантиметров, в результате общая длина включая сам корпус стабилизатора составит около 45 см. Стедикам поддерживает работу со смартфонами до 90 мм, включая iPhone 11 Pro Max (требуется iOS 10.0 или выше или Android 7.0 или выше).

Новое приложение ZY Cami для iOS/Android позволяет воспользоваться жестом руки, чтобы начать запись или сделать фото. Можно установить стедикам на идущий в комплекте штатив и использовать телефон в качестве своего оператора. Функция отслеживания SmartFollow 2.0 может быть настроена на то, чтобы следовать за вами и постоянно держать вас в кадре, пока вы двигаетесь. Если вы недовольны тем, как вы или ваш объект появляется в конечном изображении, одно касание инструмент для украшения мгновенно затрагивает определенные недостатки, чтобы улучшить внешний вид, и параметры украшения могут быть настроены вручную для различных сценариев.

Другие функции приложения включают в себя панораму, замедленное движение, тайм-лапс, гиперлапс и движение-лапс. Также есть простой режим редактирования SMART, который позволяет выбирать из множества встроенных шаблонов, которые будут автоматически применять определенные движения камеры, переходы, цветокоррекцию, музыку и спецэффекты, в зависимости от шаблона.

Подвес имеет 1/4" монтажную резьбу на корпусе для крепления дополнительного мини-штатива.

Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 1000 mAh.

