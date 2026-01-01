Zhiyun SMOOTH-X Essential Combo стабилизатор серый
Zhiyun SMOOTH-X Essential Combo стабилизатор серый
Zhiyun SMOOTH-X Essential Combo стабилизатор серый
Zhiyun SMOOTH-X Essential Combo стабилизатор серый
Zhiyun SMOOTH-X Essential Combo стабилизатор серый

Zhiyun SMOOTH-X Essential Combo стабилизатор серый

Zhiyun
Артикул: DAN-6761

Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-X Essential Combo серый.

Двухосевой стабилизатор для смартфона. Отличается ультра-компактным корпусом, имеет складную конструкцию. фича устройства это выдвижная телескопическая рукоять, которая позволяет захватывать больше пространства в кадре, например делать групповые снимки или видео. Максимальная нагрузка - 200 г. Рамер - 145×65×56 мм. Вес - 246 г. 

Описание

Телескопическая селфи-палка выдвигается примерно на 26 сантиметров, в результате общая длина включая сам корпус стабилизатора составит около 50 см. Стедикам поддерживает работу со смартфонами от 3,5 дюймов, крепятся они благодаря специальному держателю, которое может поворачиваться на 90 градусов для съемки в вертикальном или горизонтальном режимах. Повернуть ориентацию можно нажатием кнопки на корпусе стабилизатора.

Прибор имеет свое приложения для iOS/Android, которое значительно расширяет возможности съемки. Приложение предлагает режимы замедленной съемки, таймлапс, создание панорамы и другие творческие функции, а также позволяет автоматически отслеживать выделенный заранее объект в кадре. Так же имеются основные функции редактирования отснятых фото и видео.

В дополнение к функциям управления в приложении стабилизатор имеет физический джойстик на корпусе и другие элементы управления, которые напрямую взаимодействуют с телефоном. Более того, прибор поддерживает интеллектуальное управление жестами. Эта функция позволяет сделать снимок или начать запись видео, отображая определенный жест перед камерой телефона.

Подвес имеет 1/4" монтажную резьбу в нижней части для крепления дополнительного мини-штатива в качестве удлинителя или треноги. Батарея стедикама заряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Характеристики:  

  • время работы - около 5,5 часов
  • интерфейсы - USB Type-C, Wi-Fi
  • стабилизация - двухосевая
  • емкость батареи - 1000 мАч
  • вес - 246 г
  • размер - 145×65×56 мм

