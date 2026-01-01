images
Fotokvant NVF-6881 зонт серебряный с гранулированной поверхностью на отражение 100 см

Fotokvant
Артикул: NVF-6881

Fotokvant NVF-6881 – фотозонт гранулированный серебристый, с его помощью вы получите равномерный, но достаточно жесткий и контрастный световой поток, имитирующий дневной солнечный свет в безоблачный день. Диаметр купола 100 см.

Зонт создает круглые рефлекторные отражения в глазах модели, что смотрится намного естественней на портретах, чем отражения квадратных или прямоугольных софтбоксов. Внутренняя поверхность отличается специфической пузырчато-шероховатой поверхностью, способствующей более мягкому и равномерному освещению объекта съемки.

Отраженный от зонта свет, в зависимости от поставленных задач, может служить как рисующим, так и заполняющим. Потери света на отражение меньше, чем при применении белого зонта. Цветовая температура источника света не изменяется. 

