Fotokvant NVF-6881 зонт серебряный с гранулированной поверхностью на отражение 100 см

Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-6881 – фотозонт гранулированный серебристый, с его помощью вы получите равномерный, но достаточно жесткий и контрастный световой поток, имитирующий дневной солнечный свет в безоблачный день. Диаметр купола 100 см.
Зонт создает круглые рефлекторные отражения в глазах модели, что смотрится намного естественней на портретах, чем отражения квадратных или прямоугольных софтбоксов. Внутренняя поверхность отличается специфической пузырчато-шероховатой поверхностью, способствующей более мягкому и равномерному освещению объекта съемки.
Отраженный от зонта свет, в зависимости от поставленных задач, может служить как рисующим, так и заполняющим. Потери света на отражение меньше, чем при применении белого зонта. Цветовая температура источника света не изменяется.
Boya BY-C04 – профессиональный амортизатор, превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
FST BP-025 100х150 – складной фон, хромакей синий/зеленый на каркасе.
Изготовлен из ткани высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении. Размер, см – 100х150.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-6090GS размером 60х90 см.
Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для направления светового потока и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 60x90 см. Вес - 0,35 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов