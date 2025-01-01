Visico SB-035 октобокс диаметром 95 см с сотами

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Жаропрочный октобокс диаметром 95 см серии SB. Отличается легкой и надежной конструкцией. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.
Байонет Bowens. Дополнительно комплектуется алюминиевым поворотным быстросъемным адаптерным кольцом BW-A.
Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.
С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).
MingXing 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) – отражатель с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, золотистая, зеленая и на просвет).
Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 91x122. Вес - 1,3 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen