images
Visico SB-035 октобокс диаметром 95 см с сотами

Visico SB-035 октобокс диаметром 95 см с сотами

Visico
Артикул: NVF-1595

Жаропрочный октобокс диаметром 95 см серии SB. Отличается легкой и надежной конструкцией. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.

Байонет Bowens. Дополнительно комплектуется алюминиевым поворотным быстросъемным адаптерным кольцом BW-A.

Описание

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.

Комплектация

  • Visico SB-035.
  • Адаптерное кольцо BW-A.
  • Сумка для хранения и транспортировки.

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Арт. NVF-6402
Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек для студийного освещения и фотозонтов.

Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.

1 730 ₽
В корзину
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Арт. NVF-2361
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

2 530 ₽
В корзину
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

2 300 ₽
В корзину
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Арт. OLE-1000
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
В корзину
MingXing (38020) 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) отражатель 91x122 см
Арт. NVF-6667
MingXing (38020) 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) отражатель 91x122 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

MingXing 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) – отражатель с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, золотистая, зеленая и на просвет).

Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 91x122. Вес - 1,3 кг.

4 000 ₽
В корзину

Видео

Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера