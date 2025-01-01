Falcon Eyes SBQ-6090 BW софтбокс для галогенного осветителя с сотами

Артикул: VBR-487

Falcon Eyes SBQ-6090 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Размер 60х90 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт.

Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями.