Falcon Eyes SBQ-6090 BW софтбокс для галогенного осветителя с сотами

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.
Falcon Eyes SBQ-6090 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Размер 60х90 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт.
Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями.
Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.
В качестве противовеса используется мешок с песком. ;
Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый бежево-коричневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
