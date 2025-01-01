images
Falcon Eyes SBQ-6090 BW софтбокс для галогенного осветителя с сотами

Falcon Eyes SBQ-6090 BW софтбокс для галогенного осветителя с сотами

Falcon Eyes
Артикул: VBR-487

Falcon Eyes SBQ-6090 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Размер 60х90 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт.

Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями.

Описание

Falcon Eyes SBQ-6090 BW софтбокс для галогенного осветителя с сотами

Комплектация

 

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. FTR-1370
Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.

5 180 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Арт. VBR-205
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.

В качестве противовеса используется мешок с песком. ;

-15 %9 890 ₽
8 400 ₽
В корзину
-10 %
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Арт. FTR-597
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 ч

Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Арт. NVF-1940
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый бежево-коричневый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Арт. FTR-609
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину

Видео

Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера