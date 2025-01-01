Falcon Eyes FEA-SB 7575SC софтбокс для студийной вспышки

Студийная вспышка Falcon Eyes TE-900BW v3,0.
Студийный моноблок Falcon мощностью 900 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 250 Вт. Байонет - Bowens.
Falcon Eyes FEA-SB 7575SC – это софтбокс размером 75х75 см со сменными поверхностями для установки на студийные вспышки с байонетом Falcon Eyes.
Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Байонет Falcon Eyes (сменное кольцо, диаметр 152 мм). Вес - 0,75 кг.
Falcon Eyes FEA-SB 7575SC поставляется с набором сменных отражателей, которые позволяют изменять интенсивность светового потока отраженного света и цветовой оттенок. В набор входят 6 отражателей: серебристый, золотистый, белый, серебристый-белый, серебристый-золотистый, золотистый-белый.
Размер освещающей поверхности модели – 75x75 см.
Дополнительный приемник Fotokvant WT4-35R-AC для синхронизатора WT4-35-AC.
Дополнительный приемник работает от сети и устанавливается между силовым кабелем и студийной вспышкой. Обратите внимание на кабель вспышки, его разъем должен совпадать с разъемом на ресивере. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.
Стойка-тренога GreenBean Titan 280 BABY STEEL.
Стальная трехсекционная стойка с пружинным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 11 кг. Имеет стальной крепежный адаптер 5/8" baby. Рабочая высота 104-280 см. Оборудована шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2,6 кг.
