Falcon Eyes FEA-SB 7575SC софтбокс для студийной вспышки

Арт. DAN-4581

Дополнительный приемник Fotokvant WT4-35R-AC для синхронизатора WT4-35-AC.

Дополнительный приемник работает от сети и устанавливается между силовым кабелем и студийной вспышкой. Обратите внимание на кабель вспышки, его разъем должен совпадать с разъемом на ресивере. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.