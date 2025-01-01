Falcon Eyes FEA-SB 7575SC софтбокс для студийной вспышки

images
Falcon Eyes
Артикул: VBR-474

Falcon Eyes FEA-SB 7575SC – это софтбокс размером 75х75 см со сменными поверхностями для установки на студийные вспышки с байонетом Falcon Eyes.

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Байонет Falcon Eyes (сменное кольцо, диаметр 152 мм). Вес - 0,75 кг.

Описание

Falcon Eyes FEA-SB 7575SC поставляется с набором сменных отражателей, которые позволяют изменять интенсивность светового потока отраженного света и цветовой оттенок. В набор входят 6 отражателей: серебристый, золотистый, белый, серебристый-белый, серебристый-золотистый, золотистый-белый.

Размер освещающей поверхности модели – 75x75 см.

