Falcon Eyes FEA-SB 6060SC софтбокс для студийной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-469

Falcon Eyes FEA-SB 6060SC – это софтбокс со сменными поверхностями для установки на студийные вспышки Falcon Eyes. Закрытая конструкция софтбокса позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей.

Байонет Falcon Eyes.

 

Описание

Falcon Eyes FEA-SB 6060SC поставляется с набором сменных отражателей, которые позволяют изменять интенсивность светового потока отраженного света и цветовой оттенок. В набор входят 4 отражателя: белый, серебристый-белый, серебристый-золотистый, золотистый-белый.

Размер освещающей поверхности модели – 60x60 см.

 

Полезные ссылки

Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Мацей Дакович
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
