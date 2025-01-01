Falcon Eyes FEA-SB 6060SC софтбокс для студийной вспышки

Артикул: VBR-469

Falcon Eyes FEA-SB 6060SC – это софтбокс со сменными поверхностями для установки на студийные вспышки Falcon Eyes. Закрытая конструкция софтбокса позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей.

Байонет Falcon Eyes.