Falcon Eyes FEA-SB 6060SC софтбокс для студийной вспышки

Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FEA-SB 6060SC – это софтбокс со сменными поверхностями для установки на студийные вспышки Falcon Eyes. Закрытая конструкция софтбокса позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей.
Байонет Falcon Eyes.
Falcon Eyes FEA-SB 6060SC поставляется с набором сменных отражателей, которые позволяют изменять интенсивность светового потока отраженного света и цветовой оттенок. В набор входят 4 отражателя: белый, серебристый-белый, серебристый-золотистый, золотистый-белый.
Размер освещающей поверхности модели – 60x60 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.
Wansen
Работай с цветом без бликов