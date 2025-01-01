Falcon Eyes FEA-SB 30160 BW софтбокс для студийной вспышки

Москва
Falcon Eyes FEA-SB 30160 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов.
Размер освещающей поверхности данной модели 30x160 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 0,9 кг.
