images
Rekam SBTR 39 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 30х90 см

Rekam SBTR 39 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 30х90 см

Rekam
Артикул: DAN-0362

Rekam SLBR 39 – жаропрочный серебряный стрипбокс с углублением для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Можно использовать с галогенными приборами и моноблоками мощностью до 650 Вт. Габариты – 30х90 см. Байонетное кольцо в комплект не входит.

Описание

Rekam SBTR 39 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 30х90 см

Комплектация

 

Полезные ссылки:

 

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Falcon Eyes SS-100 лампа-вспышка 100 Дж Е27
Арт. NVF-1702
Falcon Eyes SS-100 лампа-вспышка 100 Дж Е27
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Falcon Eyes SS-100 – лампа-вспышка с плавной регулировкой мощности от 1/8 до максимальной. Максимальная мощность 100 Дж. Цветовая температура 5300-5600 К. Устанавливается в патрон Е27. Вес 400 г.

4 890 ₽
В корзину
Mingxing (28037) адаптер под байонетное крепление Universal
Арт. NVF-6751
Mingxing (28037) адаптер под байонетное крепление Universal
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Mingxing (28037) адаптер под байонетное крепление Universal – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с креплением типа Universal. Изготовлено из металла. Байонет SS.

1 170 ₽
В корзину

Видео

Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера