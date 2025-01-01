Rekam SBTR 39 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 30х90 см

Falcon Eyes SS-100 – лампа-вспышка с плавной регулировкой мощности от 1/8 до максимальной. Максимальная мощность 100 Дж. Цветовая температура 5300-5600 К. Устанавливается в патрон Е27. Вес 400 г.
Rekam SLBR 39 – жаропрочный серебряный стрипбокс с углублением для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Можно использовать с галогенными приборами и моноблоками мощностью до 650 Вт. Габариты – 30х90 см. Байонетное кольцо в комплект не входит.
Mingxing (28037) адаптер под байонетное крепление Universal – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с креплением типа Universal. Изготовлено из металла. Байонет SS.
