Rekam RSBR 7510 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 75х100 см

Артикул: DAN-0364

Rekam RSBR 7510 – жаропрочный серебряный стрипбокс с углублением для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Можно использовать с галогенными приборами и моноблоками мощностью до 650 Вт. Габариты – 75х100 см. Байонетное кольцо в комплект не входит.