images
Profoto RFi (254709) софтбокс без адаптера 30x120 см

Profoto RFi (254709) софтбокс без адаптера 30x120 см

Profoto
Артикул: NVF-1105

Profoto RFi (254709) – большой софтбокс (стрип). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Предназначен для широкого или ростового освещения.

Описание

Стрипбокс размером 30х120 см идеален для множества ситуаций, среди которых, например, узко направленное освещение при съемке людей или поперечное заполнение при предметных постановках.

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso. 

Характеристики:

  • f-число на расстоянии 2 м (мощность импульса 2400 Дж)
    • 32 1/10 с обоими диффузорами
    • 32 4/10 только с фронтальным диффузором
  • возможность использовать в качестве рефлектора – есть
  • коннектор – приобретается отдельно
  • размеры, см – 30x120x51
  • вес, кг – 2

Рекомендованные кольца для софтбокса:

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса
Арт. NVF-1093
Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto RFi speedring adapter (100501) – кольцо-адаптер для установки софтбоксов Profoto RFi на приборы Bowens/Calumet/Aurora/Fomex.

Новая линейка колец-переходников дает возможность совмещения софтбоксов со вспышками более 20 брендов, начиная от вспышек speedlights до студийных вспышек класса хай-энд. Даже если у вас есть вспышки различных производителей, теперь вам потребуется софтбокс только одного бренда!

17 790 ₽
В корзину
Manfrotto 025BSL журавль
Арт. OLE-1146
Manfrotto 025BSL журавль
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 025BSL – алюминиевый журавль с анодированным покрытием, состоит из стрелы с поворотным клампом 123 для установки на стойку.

Выдержит нагрузки до 20 кг (с противовесом). Максимальная длина 270 см, нагрузка при максимальном удлинении 200 см – до 5 кг.

111 290 ₽
В корзину
Grifon PF-01 адаптер для Profoto
Арт. OLE-1295
Grifon PF-01 адаптер для Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon PF-01 – байонетное кольцо (адаптер) для установки софтбоксов на осветительные приборы с креплением Profoto. Диаметр 152 мм.

3 450 ₽
В корзину
Manfrotto 405 GEARED HEAD алюминиевая штативная голова точной настройки с быстросъемной площадкой
Арт. NVF-2585
Manfrotto 405 GEARED HEAD алюминиевая штативная голова точной настройки с быстросъемной площадкой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 405 GEARED HEAD трехосная штативная голова с точным позиционированием. Идеальна для макросъемки. Максимальная нагрузка – до 7,5  кг.

122 890 ₽
В корзину
Profoto Softgrid 50° Rfi 4&#039; Octa (254645) сотовая решетка для октобокса
Арт. NVF-8073
Profoto Softgrid 50° Rfi 4' Octa (254645) сотовая решетка для октобокса
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Softgrid 50° Rfi 4' Octa (254645) – сотовая насадка для октобокса диаметром 120 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света на 50%. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

44 190 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера