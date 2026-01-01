Profoto (100497) HR Softbox 1x6' стрипбокс жаропрочный 30х180 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto HR Softbox 1x6 (100497) стрипбокс жаропрочный 30х180 см.
Софтбоксы с индексом HR, разработаны для источников постоянного света и имеют большую термостойкость. HR Speedring (100660) установочное кольцо приобретается дополнительно.
Стрипбоксы часто используют для получения длинного и узкого светового потока с мягкими границами. Также, они незаменимы для небольших студий, где нет возможности установить большие софтбоксы.
Стрипбокс комплектуется двумя диффузорами, внутренним и внешним.
Специальная конструкция стрипбокса, внутренняя серебряная поверхность с высокой отражающей способностью и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по всей поверхности стрипбокса.
Удобен в сборке и разборке.
Высокое качество всех используемых материалов гарантирует долгую службу даже при самых суровых условиях работы. Рассчитан на годы постоянного использования.
Поставляется в фирменном чехле для транспортировки и хранения.
HR Speedring (100660) установочное кольцо в комплект не входит.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen