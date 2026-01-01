Profoto (100497) HR Softbox 1x6' стрипбокс жаропрочный 30х180 см

Описание

Стрипбоксы часто используют для получения длинного и узкого светового потока с мягкими границами. Также, они незаменимы для небольших студий, где нет возможности установить большие софтбоксы.

Стрипбокс комплектуется двумя диффузорами, внутренним и внешним.

Специальная конструкция стрипбокса, внутренняя серебряная поверхность с высокой отражающей способностью и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по всей поверхности стрипбокса.

Удобен в сборке и разборке.

Высокое качество всех используемых материалов гарантирует долгую службу даже при самых суровых условиях работы. Рассчитан на годы постоянного использования.

Поставляется в фирменном чехле для транспортировки и хранения.

HR Speedring (100660) установочное кольцо в комплект не входит.