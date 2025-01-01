images
Phottix (82670) софтбокс 35х140 см c сотами

Phottix
Артикул: FTR-680

Phottix (82670) 2 в 1 – софтбокс прямоугольный. Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик. Подходит для портретов и групповых снимков.

Байонет Bowens.

Профессиональный софтбокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала (полиэстр). Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света. Крепления для установки софтбокса Speed Ring на осветители различных производителей приобретаются отдельно.

  • Софтбокс.
  • Внутренний и внешний рассеиватели.
  • Сумка.
  • Несущие спицы.


 

Grifon HC-550 сотовая решетка для портретной тарелки 55 см
Арт. FTR-670
Grifon HC-550 сотовая решетка для портретной тарелки 55 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon HC-550 – сотовая решетка для портретной тарелки RF-550. Толщина решетки – 10 мм. Сота представляет собой шестиугольник, длина каждой стороны которого – 4 мм. Диаметр 55 см. 

4 660 ₽
В корзину

Как сделать винтажный портрет
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
