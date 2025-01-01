Phottix (82670) софтбокс 35х140 см c сотами

Описание

Профессиональный софтбокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала (полиэстр). Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света. Крепления для установки софтбокса Speed Ring на осветители различных производителей приобретаются отдельно.