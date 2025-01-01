Phottix (82670) софтбокс 35х140 см c сотами

Grifon HC-550 – сотовая решетка для портретной тарелки RF-550. Толщина решетки – 10 мм. Сота представляет собой шестиугольник, длина каждой стороны которого – 4 мм. Диаметр 55 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (82670) 2 в 1 – софтбокс прямоугольный. Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик. Подходит для портретов и групповых снимков.
Байонет Bowens.
Профессиональный софтбокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала (полиэстр). Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света. Крепления для установки софтбокса Speed Ring на осветители различных производителей приобретаются отдельно.
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon HC-550 – сотовая решетка для портретной тарелки RF-550. Толщина решетки – 10 мм. Сота представляет собой шестиугольник, длина каждой стороны которого – 4 мм. Диаметр 55 см.
Wansen
Работай с цветом без бликов