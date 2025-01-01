images
Phottix (82754) Luna октобокс складной 110 см
Phottix Luna (82754) – восьмиугольный софтбокс складной конструкции. Проще в использовании, чем обычный софтбокс. Изготовлен из термоустойчивого материала, типичного для софтбоксов. Конструкцией не предусмотрены спицы, за счет внутреннего крепления из стекловолокна может легко складываться и раскладываться. Удобен в хранении и переноске. В комплекте с софтбоксом идут внутренний и внешний съемные диффузоры, экраны для создания рассеянного света.

Байонет типа Bowens.

Описание

Phottix (82754) Luna октобокс складной 110 см

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель – 2 шт.
  • Чехол.
  • Крепежное кольцо для адаптера типа Bowens.


Полезные ссылки

