Phottix (82754) Luna октобокс складной 110 см

Артикул: NVF-762

Phottix Luna (82754) – восьмиугольный софтбокс складной конструкции. Проще в использовании, чем обычный софтбокс. Изготовлен из термоустойчивого материала, типичного для софтбоксов. Конструкцией не предусмотрены спицы, за счет внутреннего крепления из стекловолокна может легко складываться и раскладываться. Удобен в хранении и переноске. В комплекте с софтбоксом идут внутренний и внешний съемные диффузоры, экраны для создания рассеянного света.

Байонет типа Bowens.