Phottix (82754) Luna октобокс складной 110 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Luna (82754) – восьмиугольный софтбокс складной конструкции. Проще в использовании, чем обычный софтбокс. Изготовлен из термоустойчивого материала, типичного для софтбоксов. Конструкцией не предусмотрены спицы, за счет внутреннего крепления из стекловолокна может легко складываться и раскладываться. Удобен в хранении и переноске. В комплекте с софтбоксом идут внутренний и внешний съемные диффузоры, экраны для создания рассеянного света.
Байонет типа Bowens.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen