MingXing (18039) Heat Resistant softbox октобокс 120 см

Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 120 см. Байонет Bowens.
Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эфектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.
Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку.
Комплект без сотовой насадки!
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.
Grifon SB-FW120 – высококачественный октобокс. Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади.
Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,9 кг.
Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.
Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.
MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 150 см. Байонет Bowens.
MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 95 см. Байонет Bowens.
Fotokvant SB-120BW – октобокс диаметром 120 см с адаптером Bowens. Это легкий восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Wansen
Работай с цветом без бликов