images
MingXing (18039) Heat Resistant softbox октобокс 120 см

MingXing (18039) Heat Resistant softbox октобокс 120 см

MingXing
Артикул: NVF-6626

MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 120 см. Байонет Bowens.

Описание

Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эфектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку. 

Комплект без сотовой насадки! 

Комплектация

 

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Арт. RRJ-001
Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.

1 070 ₽
В корзину
-5 %
Grifon SB-FW120 софтбокс октобокс 120 см
Арт. FTR-1364
Grifon SB-FW120 софтбокс октобокс 120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 14 ч

Grifon SB-FW120 – высококачественный октобокс. Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади.

Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,9 кг.

-5 %4 870 ₽
4 620 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Арт. NVF-3096
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.

250 ₽
В корзину
MingXing (18040) Heat Resistant softbox октобокс 150 см
Арт. NVF-6627
MingXing (18040) Heat Resistant softbox октобокс 150 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 150 см. Байонет Bowens.

8 400 ₽
В корзину
MingXing Heat Resistant softbox октобокс 95 см
Арт. NVF-6643
MingXing Heat Resistant softbox октобокс 95 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 95 см. Байонет Bowens.

5 250 ₽
В корзину
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9117
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SB-120BW – октобокс диаметром 120 см с адаптером Bowens. Это легкий восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

4 980 ₽
В корзину

Видео

Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Как сделать фон нескучным
Как сделать фон нескучным
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера